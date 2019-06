Grootste partij drugsafval ooit gevonden in Voorthuizen

In een loods aan de Garderbroekweg in Voorthuizen heeft de politie een enorme hoeveelheid drugsafval gevonden. Het gaat om bijna 45.000 liter en het is een unieke vondst.

"We hebben weleens grote partijen, die meestal in de openbare ruimte bij een sloot of weg terecht komen. Nu dus in een loods en het is echt een grote partij. Zo groot hebben wij het nog nooit gezien", zegt politiewoordvoerder Simen Klok tegen Omroep Gelderland. "Je kunt afvalstoffen niet zomaar wegdoen, dus het werd opgeslagen in deze loods."

De vaten staan rijen dik tegen elkaar aan. Het afval komt waarschijnlijk uit een drugslaboratorium waar synthetische drugs gemaakt worden, zoals xtc en mdma.

Verdachte busjes

Rechercheurs deden uitgebreid onderzoek en ook de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) van de politie kwam naar de loods. Het is nog niet duidelijk waar het afval vandaan komt. De politie vraagt om informatie over verdachte busjes en vrachtwagens in de buurt.

Woordvoerder Klok zegt dat de politie een tip kreeg en toen is gaan kijken. Er is geen milieuschade, maar het zal veel geld gaan kosten om alles op te ruimen.