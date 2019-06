Na ontslag ook taakstraf politieman die foto over aanrijding CS doorspeelde

Een politieman die wegens lekken was ontslagen, heeft vanwege opzettelijke schending van het ambtsgeheim nu ook een taakstraf van 120 uur gekregen. Volgens de politierechter is hij schuldig aan grove schending van de privacy en heeft hij de integriteit van de politie aangetast.

De 31-jarige ex-politieman maakte een schermafbeelding uit een politiesysteem en speelde die door aan de website GeenStijl, die de foto op 22 augustus 2017 publiceerde. Op de foto waren onder meer de naam, de geboorteplaats en het kenteken te zien van de 45-jarige man die op 10 juni 2017 op het plein voor het Centraal Station in Amsterdam een aanrijding veroorzaakte en daarbij zeven mensen verwondde.

Dat het een Marokkaanse naam betrof, voedde het gerucht dat het om een aanslag ging. Uit politieonderzoek was echter al direct gebleken dat de automobilist de aanrijding had veroorzaakt doordat hij onwel was geworden. Hij is een suikerpatiƫnt en had door een lage bloedsuikerspiegel een hypo gekregen, waardoor hij nauwelijks wist wat hij deed.

Schuldgevoel

Ook later onderzoek door het Openbaar Ministerie bevestigde dat de chauffeur onwel was geworden en geen kwaad in de zin had. Ook was geen sprake van alcohol- of drugsgebruik. Het OM besloot de chauffeur daarom niet te vervolgen.

Bij het opleggen van de taakstraf heeft de politierechter er rekening mee gehouden dat de 31-jarige man strafontslag heeft gekregen, dat hij zich voor zijn actie schaamt en zich er schuldig over voelt.

De aanrijding op het Stationsplein veroorzaakte, mede als gevolg van recente aanslagen elders in Europa, veel onrust. Onder meer op GeenStijl werden de politieverklaringen over het ongeluk in twijfel getrokken.