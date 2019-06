Bloedheet weekend verwacht, evenementen afgelast

Ook de Liemers Posbankloop, een paardenfestijn in Veldhoven, het schaapscheerdersfeest in Nijkerk en de Duivense wandeltocht zijn afgelast. Andere evenementen gaan wel door, maar de organisatoren nemen extra maatregelen. Zo krijgt de kermis in Doesburg een grotere EHBO-post en is er een waterpunt.

Schaduwplekken en waterpunten

De organisaties van het Haagse popfestival Parkpop en Veteranendag, eveneens in Den Haag, zorgen dit weekend voor meer schaduwplekken en waterpunten. Woordvoerder Koos Sol van de Stichting Nederlandse Veteranendag zegt tegen Omroep West dat alles gewoon doorgaat. "We zijn bezig om duizenden hoedjes van stro te regelen, zodat we die kunnen uitdelen."

De 700 deelnemers aan de Samenloop voor Hoop in Helmond krijgen het advies om elkaar vaker af te lossen. De lopers proberen zoveel mogelijk geld op te halen voor de bestrijding van kanker.

Bij een groot beachvolleybaltoernooi met driehonderd deelnemers in Heeze mag pas aan het eind van de middag gespeeld worden. Om toch het volledige speelschema af te kunnen werken begint het toernooi een dag eerder.