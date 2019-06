Minder incidenten met motorclubs, maar aantal leden neemt niet af

De aanpak van motorbendes in Nederland heeft resultaat. De clubs zijn minder zichtbaar op straat en er zijn ook minder incidenten met clubleden, maar het aantal leden daalt niet. Dat concluderen gemeenten, politie, justitie, Belastingdienst en Koninklijke Marechaussee in hun voortgangsrapportage over hun gezamenlijke aanpak in 2018.

Vorig jaar zijn twee motorclubs verboden. De rechtbank verbood Satudarah en in hoger beroep werd ook het verbod op de Bandidos bevestigd. En het Openbaar Ministerie startte in 2018 ook de procedure om de Hells Angels en No Surrender te laten verbieden. Inmiddels zijn ook die twee clubs niet meer toegestaan.

Ze zijn een gevaar voor de openbare orde en veel leden maken zich schuldig aan criminaliteit of intimidatie. De clubbesturen spelen daar een belangrijke rol in, oordeelde de rechter. Die verboden zijn het gevolg van de succesvolle aanpak, concluderen de diensten.

Niet minder leden

Maar daarmee zijn de problemen niet opgelost, staat ook in de rapportage. De aanpak maakt de georganiseerde criminaliteit en ondermijning door de bendes moeilijker, maar niet onmogelijk.

Ondanks de juridische procedures hebben de motorclubs niet minder leden in Nederland. In 2018 hadden de bendes, die zich ook wel outlaw motorcycle gangs noemen, 2100 leden, in 2017 waren dat er nog 1980. Dat komt vooral doordat ook nieuwkomer Caloh Wagoh hier actief is geworden.

Veel leden van verboden motorbendes stappen over naar andere clubs of beginnen een nieuwe. Het aantal brotherhoods en 'supportclubs' blijft groeien, staat in het voortgangsrapport.

Daarbij komt dat de gemeenten de verboden niet altijd handhaven, omdat ze niet goed weten wat wel mag en wat niet. Soms wordt ook niet ingegrepen om escalatie te voorkomen. En de aanpak van motorbendes wordt bemoeilijkt door de zwijgcultuur binnen de clubs.

Ook financiƫn aanpakken

De gezamenlijke aanpak van de motorbendes begon in Nederland in 2012 en is zo succesvol dat die moet worden voorgezet, vinden de diensten. Wel moet er meer aandacht komen voor bijvoorbeeld de financiƫle banden van de motorbendes en hun leden. Nu is het lastig om daar zicht op te krijgen.

De voortgangsrapportage over de aanpak van criminele motorclubs is vanmiddag aangeboden aan de Tweede Kamer.