Agent komt om bij zelfmoordaanslagen Tunis, meerdere gewonden

Bij twee zelfmoordaanslagen in de Tunesische hoofdstad Tunis is een politieagent om het leven gekomen. Zeker acht mensen, onder wie vijf agenten, raakten gewond.

De aanslagen waren gericht tegen politieagenten: een zelfmoordterrorist blief zichzelf op bij een politiepatrouille in een drukke straat in het centrum van de stad. Een politieagent kwam daarbij om en vier mensen raakten gewond.

Bijna tegelijkertijd deed een andere terrorist hetzelfde in een buitenwijk van de stad, bij een anti-terreureenheid. Daarbij raakten vier mensen gewond.

Verantwoordelijk niet opgeëist

Het is niet duidelijk wie er achter de aanslagen zitten. De laatste keer dat Tunis werd opgeschrikt door een zelfmoordaanslag was in oktober. Alleen de zelfmoordterroriste zelf kwam daarbij om het leven. Vijftien mensen raakten gewond, onder wie tien agenten.

In 2015 kwamen bij twee grote terreuraanslagen, op het Bardo-museum en in kustplaats Sousse, tientallen mensen om het leven. Terreurgroep IS eiste toen de verantwoordelijkheid op.

President ernstig ziek

Intussen zijn er berichten dat de Tunesische president Beji Caid Essebsi ernstig ziek is. Hij is naar een militair ziekenhuis gebracht. Persbureau Reuters heeft van een van zijn adviseurs gehoord dat zijn toestand "zeer kritiek" is. Wat Essebsi (92) mankeert, is niet bekend.

Vorige week lag hij ook in het ziekenhuis. Toen werd gezegd dat er niets ernstigs was.

Essebsi werd premier na de Arabische Lente, de democratische omwenteling in Tunesië in 2011. Drie jaar later werd hij president. In november van dit jaar zijn er presidentsverkiezingen. Vorige maand nog zei Essebsi dat hij geen tweede termijn wil.