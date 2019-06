Negen jaar cel voor Frank Masmeijer in drugszaak

Frank Masmeijer is in België in hoger beroep veroordeeld tot negen jaar cel en een geldboete van 90.000 euro.

Volgens het Belgische hof van beroep was de voormalige televisiepresentator betrokken bij het ophalen van honderden kilo's drugs uit de haven van Antwerpen in 2014. De partij zat verstopt in een partij bananen.

Door de rechtbank was de Nederlander veroordeeld tot een straf van acht jaar. Sinds november zit hij in België in hechtenis, hij was niet in de rechtbank toen het hof van beroep zijn oordeel uitsprak.

Masmeijer heeft lang volgehouden dat hij niets met de drugssmokkel te maken had. Vorig jaar legde hij alsnog een bekentenis af. Hij zou zich met drugshandel hebben ingelaten omdat hij in financiële moeilijkheden zat.

Masmeijer was in de jaren 80 en begin jaren 90 een bekende presentator van de NCRV. Hij presenteerde programma's als De Holidayshow en Dinges.