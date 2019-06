Syriëganger in hoger beroep vrijgesproken van terroristische misdrijven

Een 43-jarige Syriëganger is in hoger beroep vrijgesproken van verschillende terroristische misdrijven. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag bepaald. De man pleegde volgens de aanklacht tussen juli 2014 en december 2015 misdrijven in Syrië. Hij werd op 29 december 2015 aangehouden op Schiphol.

De rechtbank in Rotterdam legde de man eerder een celstraf van drie jaar op, waarvan één jaar voorwaardelijk, vanwege het uitvoeren van voorbereidingshandelingen voor het plegen van moord. Hij werd niet veroordeeld voor terreurdaden, omdat zijn verklaringen daarover onbetrouwbaar werden geacht. De verdachte verklaarde onder meer dat hij zich in Syrië had aangesloten bij strijdgroep Jabhat al-Shamiya.

Het Openbaar Ministerie wilde de verdachte wél houden aan zijn eigen verklaring en ging tegen de uitspraak in beroep. De strijdgroep is volgens het OM een criminele organisatie met terroristisch oogmerk. In hoger beroep werd 5,5 jaar cel geëist.

'Waanachtig' karakter

Het gerechtshof zegt dat het niet kan vaststellen dat de verdachte zich inderdaad bij een terroristische organisatie heeft aangesloten. Tijdens het hoger beroep beweerde de verdachte dat hij zich niet bij Jabhat al-Shamiya aansloot, maar bij de Northern Storm Brigade, een Syrische rebellengroep.

Het hof verwijst naar het rapport van het Pieter Baan Centrum, waarin staat dat de verdachte in zijn eigen werkelijkheid leeft "die meermaals een 'waanachtig' karakter krijgt". De verklaringen moeten dan ook met "een meer dan flinke korrel zout" worden genomen.

Wel acht het hof bewezen dat de man rond 5 mei 2015 de beschikking had over een vuurwapen: hij plaatste een foto van zichzelf met een zwaar vuurwapen op internet. Hiervoor is hij veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf.