Cao-onderhandelingen basisonderwijs geklapt

De onderhandelingen over de cao in het basisonderwijs zijn gestaakt. Dat melden bronnen aan de NOS. De vakbonden en de PO-Raad, de werkgeversorganisatie, waren sinds eind vorig jaar in gesprek over nieuwe arbeidsvoorwaarden. Het doel was om voor de zomervakantie tot een akkoord te komen.

Inzet van de onderhandelingen was voor de bonden een verhoging van het salaris voor schoolleiders en ondersteunend personeel, zoals onderwijsassistenten. Ook was er de diepgewortelde wens om iets te doen aan de salariskloof tussen het basis- en voortgezet onderwijs.

Problemen voor volgend schooljaar

Met een algehele lerarenstaking oefenden de Algemene Onderwijsbond (AOb) en FNV Onderwijs en Onderzoek dit voorjaar al druk uit op het kabinet, in de hoop dat zij meer geld zouden vrijmaken voor de verhoging van salarissen en het verminderen van de werkdruk. De ogen waren gevestigd op de voorjaarsnota, maar extra geld voor deze zaken kwam er niet.

Basisscholen hebben de laatste jaren veel moeite om leraren aan te trekken. Op dit moment zijn veel scholen bezig met het zoeken van nieuw personeel voor het komende schooljaar. Het ontbreken van nieuwe cao-afspraken maakt dat waarschijnlijk niet makkelijker.