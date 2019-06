Man in Duitsland opgepakt voor betrokkenheid bij aanslag Bataclan

In Duitsland is een Bosniër aangehouden die verdacht wordt van betrokkenheid bij de terreuraanslagen in 2015 in Parijs. De 39-jarige Adis A. kwam in beeld bij een onderzoek naar wapenhandel door twee landgenoten.

De aanhouding vond vorige week al plaats, in de nacht van woensdag op donderdag. Daarbij zijn geen wapens gevonden. A. wordt waarschijnlijk aan België uitgeleverd. Een Belgische onderzoeksrechter denkt dat A. de daders heeft geholpen.

Bataclan

De aanslagen van 13 november 2015, op onder meer muziekpodium Bataclan, werden door een terroristische cel uit Brussel gepleegd. Diezelfde cel was ook verantwoordelijk voor de aanslagen op het Belgische vliegveld Zaventem en een metrostation in Brussel, op 22 maart 2016.

In maart werden in Amsterdam al twee mannen opgepakt voor het leveren van wapens die bij de aanslagen in Parijs werden gebruikt.