Rotterdamse burgemeester wil lachgasverbod bij evenementen

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam wil een verbod op de verkoop van lachgas bij evenementen. Dat zei hij gisteravond tegen de gemeenteraad, meldt RTV Rijnmond. Het moet halverwege volgende maand ingaan.

Vooral jongeren gebruiken het gas als genotsmiddel, omdat het zorgt voor een kortstondige roes. Sporen van gebruik zijn de vaak tientallen zilverkleurige patronen op hangplekken.

Omdat de burgemeester niet zelf met een totaalverbod kan komen, heeft hij minister van Justitie Grapperhaus gevraagd om het lachgas weer op de lijst van geneesmiddelen te plaatsen. Als dat gebeurt mag het niet meer in het openbaar worden verkocht.

Zo kan volgens Abouteleb het probleem worden opgelost dat ontstond nadat het kabinet het gas van die lijst had gehaald. "Als het wordt teruggedraaid, is het probleem landelijk verholpen", zegt de burgemeester.

Ook Leeuwarden wil verbod

Ook wil hij gericht optreden op het strand in Nesselande. Daar is het de laatste tijd onrustig, waarbij lachgas een rol zou spelen. "Een verbod is niet zomaar gemaakt", zegt Aboutaleb. "Ik moet kunnen aantonen dat het de openbare orde in gevaar brengt."

Ook de gemeente Leeuwarden wil lachgas bij evenementen verbieden. Dat zei het college na vragen van de VVD en CDA in de gemeenteraad gisteravond. De Friese hoofdstad wil het verbod vanaf 1 januari 2020 invoeren. In de horeca blijft de verkoop mogelijk, schrijft Omrop Fryslân.