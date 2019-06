Mogelijk brein achter Brusselse diamantroof krijgt vijf jaar

Het mogelijk brein achter de spectaculaire diamantroof op de luchthaven van Brussel in 2013 is veroordeeld tot vijf jaar celstraf. Dat is minder dan de acht jaar die het Openbaar Ministerie (OM) had geëist. Hij moet ook een boete van 6.000 euro betalen vanwege lidmaatschap van een criminele organisatie en witwassen.

Volgens het OM is de Fransman Marc Bertoldi de centrale figuur achter de roof en was hij er ook bij aanwezig toen voor 37 miljoen euro aan ruwe diamanten werd buitgemaakt. Maar de rechtbank in Brussel acht dat niet bewezen en veroordeelde hem alleen als mededader voor heling.

Bertoldi heeft bekend dat hij een deel van de buit heeft doorverkocht. Hij had zich op voorhand bereid getoond om de buit te helen, volgens de rechtbank. "De daders zouden de overval nooit gepleegd hebben als ze niet zeker wisten dat ze de buit aan de man konden brengen", oordeelden de rechters.

Nauwelijks vijf minuten

Acht zwaarbewapende en gemaskerde daders knipten op 18 februari 2013 een gat in de omheining van de luchthaven in Brussel en reden het terrein op met twee zwarte busjes. Bij een vliegtuig van de Zwitserse maatschappij Swiss, met de passagiers al aan boord, leverde een wagen van waardetransporteur Brinks op dat moment een lading diamanten af voor transport naar Zürich.

De overvallers bedreigden de waardetransporteurs en de piloten met machinegeweren. Ze laadden de 120 kistjes met kostbare lading over uit de laadruimte van het vliegtuig en verdwenen net zo snel als ze gekomen waren. Al met al duurde de operatie zo'n vijf minuten.

Achteraf blijkt het één van de grootste diamantroven ooit en de buit is nog steeds niet volledig teruggevonden.

Anderen vrijgesproken

Volgens het OM zat Bertoldi achter het stuur van een van de busjes, maar dat acht de rechtbank dus niet bewezen. Bertoldi werd apart berecht, omdat hij nog een straf in Frankrijk moest uitzitten.

Vorig jaar sprak de rechtbank alle achttien andere verdachten, zestien mannen en drie vrouwen, vrij. Daartegen heeft het OM hoger beroep aangetekend.