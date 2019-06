Jongen (17) opgepakt voor brandstichting Amsterdamse school

De politie heeft gisteravond een jongen (17) aangehouden voor brandstichting op middelbare school De Hof in Amsterdam.

De verdachte liep vorige week dinsdag de school binnen met flessen die waarschijnlijk gevuld waren met een brandbare vloeistof. Hij stichtte brand waarna hij op de vlucht sloeg.

Op het moment van het incident, rond 11.00 uur 's ochtends, waren veel leerlingen in de school. Zij schrokken enorm. "Ik dacht aan een terroristische aanslag. Ik hoorde een knal en zag rook", vertelt een jongen tegen AT5. "Ik zag een man wegrennen. Hij stond half in brand. Toen ben ik ook maar gaan rennen."

Groot risico

De school werd ontruimd vanwege de brand. Het onderzoek van de politie leidde naar de Amsterdamse tiener. Het is niet bekend of de jongen een (oud-)leerling van de school is.

De politie neemt de zaak hoog op. De jongen heeft volgens een woordvoerder een groot risico genomen. "Er is weliswaar niemand gewond geraakt, maar dat neemt niet weg dat het incident voor onrust en gevoelens van angst in de school en de buurt heeft gezorgd", zegt een rechercheur.

Slachtofferhulp ving direct na de brand scholieren en medewerkers van de school op, meldt NH Nieuws.