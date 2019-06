Bondskanselier Merkel heeft weer een 'trilaanval'

Acht dagen geleden overkwam haar hetzelfde bij de ontvangst van de nieuwe Oekraïense president Zelensky. Toen stond ze buiten in de zon. Een uur later zei ze dat ze last had gehad van uitdroging. Nadat ze ze een paar glazen water had gedronken, voelde ze zich weer prima.

G20

Dit keer is geen verklaring gegeven voor het hevige trillen. Haar werkschema is niet aangepast. Vanmiddag vertrekt ze naar Japan voor de G20-top.

Ondertussen wordt in de media druk gespeculeerd over wat de oorzaak kan zijn. "Er zijn al allerlei artsen aan het woord geweest", zegt Van de Hulsbeek. "Wat kan dit nu zijn? Is het een infectie of een heftige griep? Merkel staat bekend om haar werkethos en haar korte nachtrust. Maar we weten niet wat het is."