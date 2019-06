Nieuwe aanhoudingen in moordzaak Lübcke, wapenopslag ontdekt

In het onderzoek naar de moord op de CDU-politicus Walter Lübcke zijn nog eens twee mannen aangehouden, melden Duitse media. De politie kwam hen op het spoor dankzij informatie van de hoofdverdachte in de zaak, de neonazi Stephan E..

De ene die nu is opgepakt, zou het moordwapen hebben geleverd, de ander zou de moordverdachte en de wapenhandelaar met elkaar in contact hebben gebracht.

Stephan E. (45) heeft na zijn arrestatie een bekentenis afgelegd en daarbij verklaard dat hij geen medeplichtigen had. Niet duidelijk is of de twee die nu zijn aangehouden wisten wat E. met het wapen van plan was. Onderzoek moet uitwijzen of de mannen medeplichtig zijn aan moord.

Of ook zij banden hebben met rechts-extremistische kringen, is niet bekend. Een aanwijzing daarvoor is er wel: in de woning van een van hen zijn volgens Duitse media nazi-relikwieën in beslag genomen.

Wapenopslag

Volgens de Süddeutsche Zeitung is op aanwijzing van E. een ondergrondse wapenopslag ontdekt. De krant schrijft dat daar zeker vijf wapens zijn aangetroffen, waaronder een uzi, en ook munitie. Of ook het moordwapen is gevonden, is niet duidelijk. E. wilde in de verhoren tot nu toe niet zeggen waar hij het wapen had gelaten.

De krant schrijft verder dat E. een deel van zijn wapentuig al in 2014 heeft aangeschaft. Het moordwapen zou hij drie jaar geleden in zijn bezit hebben gekregen. De politie gaat nu onderzoeken of de wapens bij eerdere misdrijven zijn gebruikt.

Lübcke werd begin juni in de tuin van zijn woning bij Kassel gedood. De politie kwam de verdachte op het spoor door dna-onderzoek. Het Duitse Openbaar Ministerie behandelt de zaak als een politieke moord met een rechts-extremistische achtergrond.

E. heeft verklaard dat hij Lübcke heeft gedood vanwege zijn standpunt over de ruimhartige opvang van vluchtelingen. Al een paar jaar werd de CDU-politicus bedreigd.