Zeeuwse school weert mobieltjes vanwege niet-christelijke invloeden

Leerlingen van het Calvijn College in Zeeland mogen hun mobiele telefoon niet meer gebruiken in de school. De leerlingen van de middelbare school, niet te verwarren met de gelijknamige school in Amsterdam die onlangs veel in het nieuws was, moeten hun mobieltje bij binnenkomst in hun kluisje leggen. Pas als ze naar huis gaan, krijgen ze hun telefoon weer terug.

"We willen zo proberen de rust in de school en in de hoofden van de kinderen terug te krijgen", zegt Jan Bakker, voorzitter van het schoolbestuur, in het NOS Radio 1 Journaal. "De smartphone leidt voortdurend af en dat gaat moeilijk samen met leren."

Dat het Calvijn College een reformatorische scholengemeenschap is, speelt een belangrijke rol bij het besluit. "We kijken ernaar vanuit een christelijke identiteit. Het gaat ons om het welzijn van onszelf en de naaste."

Ook wil het bestuur het gemeenschapsgevoel verbeteren. "We zien veel liever dat leerlingen rond de voetbal- of tennistafel staan dan dat ze in de gang in een rij naar hun smartphone zitten te staren."

Patat en cola

Daarnaast gebruiken de leerlingen hun telefoon volgens de school op een manier die niet goed voor ze is. "Als je jongeren vraagt: 'Wat wil je eten en drinken?', dan zeggen ze vaak 'patat' en 'cola'. Zo zien we dat ook bij telefoons. Denk aan gameverslaving, maar ook aan het kijken van porno, wat gewoon op school gebeurt."

Is een verbod in deze tijd niet wat betuttelend? "Die vraag kan ik me voorstellen", zegt Bakker. "In de perceptie van leerlingen is dat natuurlijk ook zo. Maar we denken dat we ook een opvoedende taak hebben."

De school heeft twee enquĂȘtes verspreid onder docenten en ouders. De resultaten daarvan worden volgende week bekend. "Die gaan we pas na de zomervakantie delen met de ouders en docenten." Als de uitslag negatief is, wordt de maatregel teruggedraaid.