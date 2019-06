Politie Manchester zet drank- en drugsmisbruikers te kijk

Britten die in de buurt van Manchester onder invloed van drank of drugs achter het stuur kruipen, lopen de kans hun naam en adres terug te vinden op de Facebook-pagina van de politie. Die is een naming and shaming-actie begonnen als onderdeel van een korte campagne om rijden onder invloed tegen te gaan.

Op lange en zonnige zomerdagen komen mensen eerder in de verleiding om na drank- of drugsgebruik achter het stuur te kruipen, zegt de politie van Manchester. Daarom is maandag een campagne van start gegaan die twee weken duurt.

De namen van een vrouw en zeven mannen die betrapt werden verschenen na een dag online, compleet met hun geboortedatum, straat, woonplaats en de dag dat zij voor de rechter moeten verschijnen.