Trump haalt uit naar India in aanloop naar G20-top

De Amerikaanse president Trump wil dat India onmiddellijk een einde maakt aan de handelstarieven die onlangs zijn opgelegd aan een aantal Amerikaanse producten. "De tarieven zijn onaanvaardbaar en moeten worden ingetrokken!", liet Trump weten op Twitter.

De tweet volgde enkele uren na een bezoek van minister van Buitenlandse Zaken Pompeo aan New Delhi. Na een gesprek met premier Modi zei Pompeo dat de VS en India "vrienden zijn die elkaar overal in de wereld kunnen helpen".

Trump ziet de Indiase premier Modi morgen en zaterdag op de G20-top in Japan. Negentien landen en de EU (staatshoofden, regeringsleiders en bankpresidenten) overleggen in Osaka over de wereldeconomie.

Appels en amandelen

De handelstarieven die India een kleine twee weken geleden afkondigde, treffen onder meer de Amerikaanse export van appels en amandelen. Dat besluit was weer een reactie op de Amerikaanse heffing op Indiaas staal en aluminium.

Trump vindt dat India zijn markt niet voldoende openstelt voor Amerikaanse bedrijven. Hij gebruikt de handelstarieven als drukmiddel. De onderlinge handel was vorig jaar goed voor een bedrag van 140 miljard dollar.

De VS heeft met meer landen een handelsconflict, het belangrijkste is de slepende ruzie met China. Trump zei gisteren dat hij dit weekend mogelijk een handelsdeal sluit met de Chinese president Xi. Maar als de gesprekken mislukken, dan is hij bereid om de importheffingen op Chinese producten verder uit te breiden.