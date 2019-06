Wekdienst 27/06: Rutte op reis in China en hoe zit het met het ultrafijnstof bij Schiphol?

Wat heb je gemist?

Er is weer een probleem gevonden bij de Boeing 737 MAX. Het zou opnieuw om een computerfout gaan, maar volgens experts is het niet duidelijk of het probleem met betere software kan worden opgelost.

De toestellen staan sinds maart aan de grond, omdat er eerder ook al softwareproblemen waren. Boeing werkt aan nieuwe software voor het MCAS, het systeem dat moet voorkomen dat de vliegtuigen overtrekken. Dat systeem speelde mogelijk een rol bij twee crashes met een 737 MAX in Indonesië en Ethiopië.

Ander nieuws uit de nacht:

Vijftien mensen zijn in een stadion in Madagascar omgekomen. Volgens de autoriteiten raakten ze in de verdrukking toen werd gevierd dat het land 59 jaar geleden onafhankelijk werd.

In het Groningse Waterhuizen is een seksclub afgebrand. Door het vuur is de voorgevel van het pand ingestort. Over de oorzaak is nog niets bekend.

Gemeenten hebben vorig jaar 8,5 miljard kilo afval ingezameld. Per inwoner van Nederland komt dat neer op 494 kilo, grofweg evenveel als de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van het CBS.

En dan nog even dit:

In een documentaire vertelt ex-lid van de Hofstadgroep Jason Walters hoe hij in 2004 bij zijn arrestatie in het Haagse Laakkwartier werd neergeschoten door de politie. Nadat hij drie agenten verwondde met een granaat, duurde het tien uur voor hij kon worden aangehouden.

In The good terrorist vertelt Walters voor het eerst uitgebreid in beeld over hoe hij radicaliseerde, en hoe hij die ideologie weer afzwoer. Maar Walters liet niet het achterste van zijn tong zien, zegt documentairemaker Robert Oey. "Ik botste toch op een soort ultiem verzet", beschrijft hij de gesprekken.

De documentaire is vanaf vandaag te zien in verschillende bioscopen.