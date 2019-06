Eerste debat Democraten: over immigratie knettert het, Trump vindt het 'boring'

Ze maakte meteen duidelijk dat ze een van de meest uitgesproken linkse kandidaten in het veld is. Samen met Bernie Sanders is ze daarmee op links de belangrijkste uitdager van koploper Joe Biden, die met een veel gematigder toon een ruime voorsprong heeft. Zoals iedere vier jaar zullen kiezers moeten besluiten of de partij de eigen achterban of toch het politieke midden moet aanspreken.

De veel minder bekende politicus John Delaney koos nadrukkelijk voor dat laatste. "We hebben echte oplossingen nodig, geen onmogelijke beloftes", stelde hij. Zijn centristische toon week duidelijk af van de overige kandidaten, maar of hem dat kiezers oplevert is zeer de vraag.

Verdronken immigrant

Gepassioneerd werd er gesproken over immigratie, een belangrijk thema deze verkiezingen, zeker ook omdat president Trump het de hoeksteen van zijn beleid heeft gemaakt. In het debat werd een centrale plek gegeven aan de foto van de immigrant die deze week met zijn dochtertje verdronk in een grensrivier.

"Die beelden van Oscar Alberto Martinez en zijn dochtertje Valeria zijn hartverscheurend", zei de enige latino kandidaat op het podium, Julián Castro, oud-minister onder Obama. "Maar ze moeten ons ook pisnijdig maken." Castro somde Trumps beleidsmaatregelen op die hij wil afschaffen om dit soort drama's te voorkomen. Hij stelde ook een 'Marshallplan' voor Midden-Amerika voor, om te voorkomen dat migranten hun geluk in de VS zoeken.

Een andere prominente kandidaat was het met hem eens. "Mensenrechten laat je niet achter bij de grens", antwoordde senator Corey Booker, deels in het Spaans. "We kunnen onze waarden niet opgeven voor veiligheid bij de grens. Dan verlies je beide."

Castro ruziede met mede-Texaan Beto O'Rourke over de vraag of het illegaal overstekken van de grens strafbaar moet blijven, een van de weinige keren dat het knetterde tussen twee kandidaten. "Je had je huiswerk moeten doen", beet Castro hem toe. In het debat leek de ooit zo populaire O'Rourke maar matig uit de verf te komen.

Trump

Hoewel de Democraten keer op keer onderstreepten dat ze Trumps beleid naar de prullenbak willen verwijzen, waren er opvallend weinig persoonlijke aanvallen op de president. Senator Amy Klobuchar was het meest expliciet met haar kritiek op het Iran-beleid van Trump.

"Elke dag is deze president maar tien minuten verwijderd van een oorlog. Een tweet verwijderd van een oorlog. Ik denk niet dat we onze buitenlandpolitiek in een ochtendjas moeten voeren om 5 uur 's ochtends."

De weinig bekende gouverneur Inslee kreeg het grootste applaus van de avond toen hij Donald Trump kenschetste als het grootste geopolitieke gevaar voor de VS. Andere kandidaten hielden het op klimaatverandering, China, kernwapens, het Midden-Oosten en Rusland.

Donald Trump zelf kon het weinig schelen. Zijn oordeel over het debat somde hij op in een tweet van een woord: 'Boring'.