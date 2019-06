Luchtvaartautoriteit ontdekt weer nieuw probleem met Boeing 737 MAX

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft opnieuw een probleem gevonden met de Boeing 737 MAX. De toestellen staan sinds maart aan de grond vanwege problemen met de software.

Het nieuwe mankement werd vorige week ontdekt bij een test in de simulator. Het zou opnieuw om een computerfout gaan, maar volgens experts is het niet duidelijk of het probleem met betere software kan worden opgelost. Mogelijk moeten er microprocessoren worden vervangen.

Boeing werkt aan nieuwe software voor het MCAS, het systeem dat moet voorkomen dat de vliegtuigen overtrekken. Dat systeem speelde mogelijk een rol bij twee crashes met een 737 MAX in Indonesiƫ en Ethiopiƫ.

Testvluchten

De nu ontdekte fout betekent mogelijk dat de 737 MAX-toestellen nog langer aan de grond worden gehouden dan Boeing had gehoopt. Eerder was aangekondigd dat de aanpassingen eind deze maand al konden worden goedgekeurd, waarna testvluchten zouden kunnen beginnen. De FAA eist nu dat eerst ook het nieuwe probleem wordt aangepakt.

In april werd nog een ander extra softwareprobleem ontdekt. Volgens Boeing ging dat om "een relatief klein probleem" waarvoor al een oplossing voorhanden was. Ook een ander euvel met panelen aan de voorkant van de vleugels van sommige toestellen kon eenvoudig worden verholpen.

Boeing heeft laten weten zich te kunnen vinden in de nieuwe eis van de FAA en dat er al wordt gewerkt aan een oplossing.