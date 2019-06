Doden in stadion Madagascar bij viering onafhankelijkheid

In Madagascar zijn in een stadion vijftien doden gevallen. Ze kwamen in de verdrukking om het leven, melden de autoriteiten. Behalve de doden zijn er ook zo'n 75 gewonden.

In het stadion in de hoofdstad Antananarivo werd gevierd dat het land 59 jaar geleden onafhankelijk werd van Frankrijk. Veel mensen zouden hebben geprobeerd het stadion in te komen terwijl er maar één deur open was.

Volgens andere berichten ging het mis toen mensen het stadion na een militaire parade wilden verlaten. Doordat deuren dicht waren, zouden mensen onder de voet zijn gelopen.

President Andry Rajoelina heeft slachtoffers bezocht in het ziekenhuis en heeft beloofd dat de medische kosten door de staat worden vergoed.