'Zelfmoordmiddelen' niet meer verkocht aan particulieren

Fabrikanten en winkels verkopen aan particulieren geen chemische stoffen meer die kunnen worden gebruikt om zelfmoord te plegen. Minister De Jonge van Volksgezondheid heeft dat afgesproken met de detailhandel, groothandelaars, de chemische industrie en 113 Zelfmoordpreventie.

Vorig jaar bleek dat informatie over een zelfmoordpoeder rondging. Het ging om een conserveringsmiddel dat in winkels en online werd verkocht.

Middel X

De Coöperatie Laatste Wil wilde het zelfdodingsmiddel, aangeduid als middel X, ter beschikking te stellen aan leden als die daarom vroegen. Honderden mensen meldden zich aan, waarna het Openbaar Ministerie een onderzoek startte. De coöperatie zag zelf uiteindelijk af van het initiatief om vervolging te voorkomen.

In de gedragscode die nu is opgesteld, staat hoe wordt omgegaan met stoffen die kunnen worden gebruikt om een einde aan het leven te maken. De sector gaat de verkoop van die middelen in de gaten houden. Verder houden ze de namen van de middelen zoveel mogelijk geheim, om mensen niet op ideeën te brengen.

Het aantal mensen dat naar chemische stoffen grijpt om een einde te maken aan het leven, lijkt wel iets gestegen. Hulpverleners meldden vorig jaar een kleine twintig keer dat een patiënt opzettelijk zo'n middel had ingenomen. In de jaren ervoor ging het slechts om enkele keren per jaar. Overigens overleefden de meeste mensen dat.