Oud-premier Barak mengt zich in Israëlische verkiezingen

De Israëlische oud-premier Ehud Barak keert terug in de politiek en doet met een nieuwe partij mee aan de algemene verkiezingen van 17 september. Bij zijn aankondiging zei Barak dat het hoog tijd is om een eind te maken aan het "corrupte leiderschap" van premier Netanyahu.

De 77-jarige Barak suggereerde dat hij samen wil werken met centrum- en linkse partijen om Netanyahu van de troon te stoten. Hij zei niet hoe zijn politieke partij gaat heten.

De Israëliërs gingen in april ook al naar de stembus, maar omdat het premier Netanyahu niet lukte een nieuwe coalitieregering te formeren volgen er nieuwe verkiezingen. Bij de stembusgang in april kregen Netanyahu's conservatieve Likudpartij en de Blauw-Witte centrumpartij van Benny Ganz vrijwel hetzelfde aantal stemmen. Omdat Netanyahu's coalitiekansen groter waren, kreeg hij de formatie-opdracht.

Vergeefs vredesoverleg

Ehud Barak is Israëls meest gedecoreerde militair en oud-hoofd van de strijdkrachten. In 1999 won hij als lijsttrekker van de linkse Arbeidspartij de verkiezingen en werd premier. Hij slaagde er ondanks langdurige onderhandelingen met de Palestijnse leider Arafat niet in een vredesregeling te realiseren en moest in 2001 plaatsmaken voor de 'havik' Ariel Sharon.

Van 2007 tot 2013 was hij minister van Defensie, waarna hij de politiek verruilde voor het zakenleven. Via sociale media uitte Barak al langere tijd felle kritiek op het beleid van Netanyahu.