A6 hele dag dicht door gekantelde tankwagen

De A6 tussen Emmeloord en Lemmer is al vanaf het eind van de ochtend dicht. Een omgeslagen tankwagen die is geladen met acrylzuur, een brandbare en bijtende stof, ligt op een akker. Het zuur wordt nu overgepompt in een andere tankwagen. Uit voorzorg is de A6 richting Lelystad ook afgesloten.

Bij het ongeluk vanmorgen waarbij de wagen in de berm belandde is de bestuurder is omgekomen. Volgens de politie is hij vermoedelijk onwel geworden, waarna de vrachtwagen van de weg is geraakt.