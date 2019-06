President Gambia liet zich niet afwijzen; slachtoffers verkrachtingen staan op

Het leek Fatou Jallow, bekend als 'Toufah' (23), op haar achttiende een goed idee: meedoen aan de belangrijkste schoonheidswedstrijd van haar land Gambia. De prijs: een beurs om in het buitenland te kunnen studeren. Jallow won.

De kroon werd op haar hoofd gezet door niemand minder dan de toenmalige president van Gambia, Yahya Jammeh. Hij drukte haar op het hart: "Haast je niet om te trouwen. Gebruik de prijs van deze verkiezing om je dromen waar te maken."

Het huwelijksaanzoek

Maar het liep anders. Al snel werd Jallow uitgenodigd in het presidentieel paleis. Tot haar verbazing vroeg Jammeh de 18-jarige beauty queen direct ten huwelijk. Ze weigerde. "Ik dacht dat hij een grapje maakte", zegt Jallow tegen de New York Times. "Ik was erg naïef, en wist toen nog niet hoe wreed hij was."

Niet lang na het huwelijksverzoek werd Jallow opnieuw gesommeerd naar het paleis te komen, dit keer voor een ramadanviering. Hij wachtte haar op in zijn ondergoed, en zei: "Je weet dat geen enkele vrouw mij ooit heeft afgewezen."

Vervolgens zou president Jammeh haar verkracht hebben. Jallow vertelt hoe hij een injectienaald in haar arm stak, haar uitkleedde - en vervolgens dwong tot orale en anale seks. "Al mijn dromen voor de toekomst, alle potentie die ik had, de hele reden dat ik meedeed aan de miss-verkiezing - dat is allemaal in de vuilnisbak beland", zegt Jallow.

De details van de verkrachting zijn opgetekend door onderzoekers van Human Rights Watch, die vandaag een rapport over de ex-president publiceerden. En niet alleen Jallow viel ten prooi aan de ex-president: in het rapport staan meerdere getuigenissen van andere vrouwen, over verkrachting door Jammeh. Deze verhalen circuleren ook op websites beheerd door de Gambiaanse gemeenschap in het buitenland.

Bekijk het hele verhaal van Fatou 'Toufah' Jallow inclusief beelden van haar met president Jammeh, in deze video van Human Rights Watch: