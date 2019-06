Tientallen doden bij aanvallen in opstandig deel Ethiopië

In het westen van Ethiopië zijn tientallen dorpelingen omgekomen bij aanvallen door gewapende mannen, heeft een regionale gouverneur bekendgemaakt. Bij de gewelddadigheden begin deze week raakten ook circa twintig mensen gewond. Gewapende aanvallers in camouflagekleding overvielen voor zonsopgang een aantal dorpen in een regio die grenst aan de deelstaat Amhara, waar militairen zaterdag een couppoging deden.

Volgens de gouverneur zijn de aanvallen gepleegd door aanhangers van de generaal die verantwoordelijk zou zijn voor de couppoging. De aanvallers keerden na het bloedbad terug naar Amhara.

Chef-staf doodgeschoten

Bij de poging tot staatsgreep kwamen ook tientallen mensen om. Onder hen was de chef-staf van het Ethiopische leger, die in de hoofdstad Addis Abbeba door zijn lijfwacht werd doodgeschoten toen hij maatregelen wilde nemen tegen de coup.

De Ethiopische premier Abiy Ahmed heeft de arrestatie gelast van de verantwoordelijken voor de coup. Er zouden al honderden mensen zijn opgepakt. De generaal die de coup zou hebben beraamd, werd maandag bij een vuurgevecht doodgeschoten.

In Ethiopië is het internet sinds zaterdag geblokkeerd.