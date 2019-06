Een schokkende foto: onnodig gruwelijk of goed voor discussie?

Of het beeld van de vader en zijn dochtertje aan de Mexicaanse grens ook een 'iconische foto' kan worden, moet de komende dagen duidelijk worden, zegt Wichers. "Wij als fotografen en media bepalen dat niet." Pas als er in de politiek iets in beweging komt of als de publieke opinie verandert, betekent een foto iets. Als dingen veranderen door een foto wordt hij iconisch."

Van der Hoeven denkt wel dat in de discussie over migratie in Amerika regelmatig aan deze foto gerefereerd zal worden. "Het is belangrijk dat dit soort situaties wordt vastgelegd omdat het de aandacht vestigt op een schrijnend probleem."

Iconisch of té schokkend, als fotograaf denk je daar op het moment dat je daar staat helemaal niet over na, legt Wichers uit. Hij maakte onder meer foto's van de oorlogen in Syrië en Irak. "Ik ben er voorstander van om dit soort expliciete foto's te maken, te plaatsen en te delen." Foto's van rookwolken die in de verte uit gebouwen komen, geven een mooi beeld, zegt Wichers, "maar nooit het beeld waarom een oorlog zo gruwelijk is".