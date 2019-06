Sea-Watch trotseert verbod en vaart Italiaanse wateren binnen

Het schip van de Duitse hulporganisatie Sea-Watch is met 42 migranten aan boord de Italiaanse wateren binnengevaren, en trotseert daarmee een verbod van de Italiaanse regering. De kapitein besloot koers te zetten naar het eiland Lampedusa omdat de situatie aan boord "wanhopiger dan ooit is", meldt Sea-Watch. De organisatie negeert het verbod van Rome met een beroep op maritieme wetgeving rond noodsituaties.

Het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, pikte twee weken geleden 53 migranten op voor de kust van Libië. Sindsdien vaart het in de buurt van Lampedusa, maar in internationale wateren; elf zieke opvarenden zijn in de tussentijd overgedragen aan de Italiaanse kustwacht.

De Italiaanse minister Salvini van Binnenlandse Zaken vindt dat Nederland de migranten moet opnemen, maar Den Haag voelt zich daartoe niet verplicht.

Hulp op zee verplicht

Lampedusa was jarenlang het aankomstpunt van vele duizenden migranten die naar Europa uitweken. Maar sinds Italië geregeerd wordt door een coalitie met de rechts-nationalistische Lega, worden migranten zo veel mogelijk geweerd.

Inmiddels is een decreet van kracht waarbij schepen die beschouwd worden als een gevaar voor de openbare orde of de nationale veiligheid niet mogen aanmeren. Op overtreding van dat decreet staat een boete van tussen de 10.000 en 50.000 euro, te betalen door de kapitein, de rederij en de opdrachtgever.

Gisteren verloor Sea-Watch een kort geding bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, dat bepaalde dat een land niet verplicht is om opvarenden toe te laten. Een land is wél verplicht om hulp op zee te bieden.