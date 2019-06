Steden VS betalen meer dan miljoen dollar na aanvallen door hackers

Twee steden in de Amerikaanse staat Florida hebben in totaal meer dan een 1 miljoen dollar betaald aan hackers na een zogenoemde ransomware aanval. Daarmee 'gijzelen' hackers bestanden, die ze pas weer ontsleutelen als het doelwit geld betaalt. De steden Lake City en Riviera Beach betaalden de hackers uit in bitcoins.

Door de aanval konden ambtenaren niet meer bij hun bestanden en medewerkers van de alarmcentrale geen gesprekken registeren als er naar het Amerikaanse noodnummer 911 werd gebeld. Doordat de computers bij Amerikaanse overheden verouderd zijn en geen voorzien zijn van de laatste updates, zijn deze instanties makkelijker vatbaar voor cyberaanvallen.

Deze aanvallen komen steeds vaker voor en niet alleen in Amerika. Duizenden Nederlanders hebben er last gehad van. Ook zeker vijftien ziekenhuizen zijn de afgelopen jaren doelwit geweest.