Politie Georgia redt vondeling uit plastic zak

Bewoners van een huis in de stad Cumming hoorden een baby huilen in bebost gebied en belden de politie. Die vond het meisje in een plastic zak.

De agenten konden het leven van het kind redden door haar eerste hulp te geven. Ze is daarna naar een ziekenhuis gebracht, waar verplegers haar Baby India hebben genoemd. Ze maakt het naar verluidt goed.

Het is nog onduidelijk wie de moeder is van Baby India. De politie is naar de vrouw op zoek en hoopt dat het vrijgeven van de video tips zal opleveren.