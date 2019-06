Grote brand op dak Hogeschool Rotterdam, gebouw ontruimd

Op het dak van de Hogeschool Rotterdam aan de RDM-kade is vanmiddag brand uitgebroken. De school werd daarna snel ontruimd. "Iedereen is veilig", zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio.

Om het vuur te blussen werd een boot ingezet. Daarnaast kwamen er drie bluswagens en "redvoertuigen" naar de brand toe.

Inmiddels is de brand onder controle, meldt RTV Rijnmond. Er zou geen rook meer van het dak af komen. Het is onduidelijk of het vuur helemaal uit is.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.