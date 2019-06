Rekenkamer: subsidie elektrische auto's levert minder CO2-winst op

De subsidie voor elektrische auto's is een dure maatregel voor het terugdringen van CO2-uitstoot, vindt de Algemene Rekenkamer. Een ton vermeden CO2-uitstoot voor vorig jaar aangeschafte auto's kost bijna 2000 euro. Eerder berekende het kabinet dat die kosten 300 euro lager liggen, maar die berekening is volgens de Rekenkamer te optimistisch.

"Bij een andere besteding van het geld had het kabinet vermoedelijk meer CO2 kunnen besparen", schrijft de Rekenkamer. De Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de kosten van de huidige stimuleringsmaatregelen voor elektrische auto's en de onderbouwing van de kosten per bespaarde ton CO2. Voor de periode 2018-2022 gaan deze maatregelen minstens 700 miljoen euro kosten.

Ook wijst de Rekenkamer erop dat het stimuleringsbedrag vooral oploopt voor duurdere auto's. Daarnaast valt het voordeel aanmerkelijk lager uit voor wie een elektrische auto privé koopt. Een auto van de zaak levert juist een groter voordeel op, onder meer door de milieu-investeringsaftrek (MIA). Het belastingvoordeel per auto per jaar kan dus behoorlijk uiteen lopen en daarmee ook de kosten per bespaarde ton CO2.

Later dit jaar komt de Rekenkamer met een rapport over alle fiscale prikkels in de autobelastingen.