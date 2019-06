Vier jaar cel voor man die 8-jarige jongen doodreed

Een 56-jarige man die eerder dit jaar in Nieuwegein een jongen van 8 doodreed, moet vier jaar de cel in. Hij heeft ook een rijontzegging opgelegd gekregen van vijf jaar.

De man stapte in maart in de auto terwijl hij te veel alcohol had gedronken. Tijdens de rit naar huis reed hij door rood. Daarbij raakte hij een auto met daarin een gezin uit Houten. De 11-jarige broer van de 8-jarige jongen en hun moeder raakten gewond.

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden zes jaar cel en vijf jaar rijontzegging voor de automobilist. In de rechtszaal zei de man toen dat hij onder grote spanning stond door problemen op zijn werk.

Kindermoordenaar

De verdachte ontkende vlak na het ongeluk dat hij te veel had gedronken. Later kwam hij tot inkeer. "Ik voel me een kindermoordenaar, ik ben een monster. Dat zal ik altijd blijven", zei hij eerder. "Voor de tegenpartij zal dit absoluut niets van de pijn wegnemen. Ik kan alleen maar zeggen dat het me spijt. Ik begrijp wat ik veroorzaakt heb."

Bij de rechtszitting vandaag waren volgens een verslaggever van RTV Utrecht veel mensen aanwezig.