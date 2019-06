Oman wil ambassade op Westelijke Jordaanoever: 'Gebaar naar Palestijnen'

Oman is van plan een ambassade te openen op de Palestijnse Westelijke Jordaanoever. Een delegatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken reist om die reden binnenkort naar Ramallah, staat in een bericht op Twitter.

Het bericht is verstuurd terwijl in Bahrein een top aan de gang is waar een Amerikaans steunpakket ter waarde van 50 miljard dollar aan de Palestijnen wordt besproken. De top is georganiseerd door de Amerikaanse regering.

Daar zijn ook vertegenwoordigers van Arabische landen aanwezig, maar Oman en de Palestijnse leiders zijn er niet bij. Veel Palestijnen protesteren zelfs tegen de conferentie, omdat ze niets zien in de plannen van de Verenigde Staten.

'Gebaar naar Palestijnen'

Oman heeft al een diplomatieke post in Gaza. De beweegredenen van het land om nu ook een diplomatieke post te openen in Ramallah, zijn niet bekend. Verdere details over de nieuwe ambassade ontbreken.

Het is vermoedelijk geen toeval dat Oman dit bericht verspreidt terwijl de conferentie in Bahrein bezig is, zegt correspondent Arlene Gelderblom. "De laatste tijd is er kritiek van Palestijnen op sommige Arabische landen omdat zij de banden met Israël te veel zouden aanhalen. Mogelijk wil Oman de Palestijnen met dit gebaar wat tegemoetkomen."

De Golfstaat is niet het enige land met een vertegenwoordiging in Ramallah. Nederland heeft ook een diplomatieke post op de Westelijke Jordaanoever. Bovendien staat de Omaanse sultan Qaboos bin Said bekend om zijn eigengereide buitenlandse politiek, die soms indruist tegen de belangen van de naburige Golfstaten. Zo onderhoudt Oman nauwe banden met Iran.

Ook verwelkomde de sultan in oktober vorig jaar de Israëlische premier Netanyahu. Dat was het eerste bezoek van een Israëlische leider aan Oman in ruim twintig jaar. Het sultanaat heeft overigens geen diplomatieke betrekkingen met Israël. In februari zei Qaboos dat die er ook niet komen zolang er geen erkende Palestijnse staat is.

Donaties voor VN-hulp Palestijnen

De VN-organisatie die hulp verleent aan Palestijnse vluchtelingen zei gisteren op een conferentie dat er zo'n 113 miljoen dollar aan donaties is opgehaald. Met het geld kunnen dit jaar vijf miljoen Palestijnen geholpen worden, zei de directeur van de UNRWA.

De organisatie kreeg vorig jaar te maken met een fikse financiële tegenvaller toen de belangrijkste donor, de Verenigde Staten, de steun van 360 miljoen dollar per jaar terugbracht tot 60 miljoen dollar.

De UNRWA verleent onder meer medische zorg en onderwijs voor Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever, de Gazastrook, Jordanië, Libanon en Syrië.