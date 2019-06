Zorgen om Noorse zeehond die tour door Nederlandse provincies maakt

"Hier werden al grapjes gemaakt dat de zeehond een tour langs alle provincies maakt. We dachten even dat hij richting Duitsland ging, maar het lijkt er nu meer op dat hij naar het zuiden zwemt. Het zou kunnen dat hij op eigen kracht via Rotterdam de Noordzee bereikt", zegt een woordvoerder van het opvangcentrum.

De eerste meldingen over de zeehond kwamen zondag binnen. Toen adviseerde het zeehondencentrum het dier met rust te laten zodat hij naar zee zou kunnen zwemmen. Alleen was toen nog niet bekend dat het om een ringelrob gaat. "Als we dat hadden geweten, hadden we hem opgehaald. Het is niet normaal dat een zeehond uit het poolgebied hier terechtkomt. Er is wel echt iets mis met z'n oriƫntatiesysteem."

Het gebeurde de afgelopen zes jaar twee keer eerder dat er een ringelrob werd binnengebracht bij het opvangcentrum. Per jaar worden er honderden zeehonden opgevangen.

Niet bang voor verhongering

Een ringelrob leeft volgens de woordvoerder van het zeehondencentrum normaal gesproken in temperaturen van maximaal 10 graden. "Het is hier veel te warm voor hem. Maar tot nu toe oogt hij goed. Hij lijkt stevig, maar we maken ons wel zorgen. Hij hoort hier niet." Bang dat de zeehond verhongert is de woordvoerder niet. "Zeehonden zijn niet kieskeurig. Als er maar vis is."

Opvallend aan het gedrag van de zeehond is de route die hij kiest. "Zelfs als hij een kans heeft om richting zee te gaan, kiest hij voor een route naar de binnenwateren." Om vanuit Utrecht in Gelderland te komen heeft het dier gisteren vermoedelijk ook door de Utrechtse grachten moeten zwemmen. Daar is hij voor zover bekend door niemand gezien. Zeehonden kunnen tot een half uur onder water blijven.

Geen zoektocht

Het zeehondencentrum gaat niet actief naar hem op zoek. "Dat is voor ons niet te doen. Hij legt enorme afstanden af. Als we hem na een melding gaan zoeken, is hij alweer ergens anders."

De opvang vraagt mensen die de zeehond zien om foto's en filmpjes te maken, meldt RTV Utrecht. Het Groningse zeehondencentrum is 24 uur per dag bereikbaar. Als het dier wordt gevangen, kan hij aansterken in de opvang en daarna worden uitgezet in de buurt van Noorwegen.