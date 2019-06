OM legt beslag op 12 miljoen euro in witwaszaak

De FIOD en het Openbaar Ministerie hebben in een grote internationale witwaszaak voor zo'n 12 miljoen euro in beslag genomen. Het geld stond op bankrekeningen in Zwitserland en Duitsland. Ook zit het in vastgoed in Nederland en Duitsland.

Het onderzoek richt zich op drie Nederlandse ondernemingen die door Russische criminelen zouden zijn gebruikt om hun crimineel verkregen geld wit te wassen via de verhuur van het vastgoed. Zij zitten inmiddels vast in Rusland.

De verdachte ondernemingen waren onderdeel van een Nederlandse stichting, die weer werd aangestuurd door een Nederlandse holding.