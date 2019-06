Rechter beslist over straf doodrijden 8-jarige: 'Voel me een monster'

Volgens het OM reed de man 115 tot 130 kilometer per uur, waar maximaal 70 is toegestaan. Op een kruising in Nieuwegein reed hij door rood. Daarna raakte hij de auto waarin het gezin uit Houten zat. De jongen van 8 overleed een dag na het ongeluk aan zijn verwondingen. Zijn broer liep ernstig hersenletsel op, meldt RTV Utrecht.

Ouders spreken in rechtszaal

Ook de vader en moeder van de jongens raakten gewond. De vrouw maakte twee weken geleden gebruik van haar spreekrecht. Ze vertelde over het ongeluk en over het overlijden van haar jongste zoon. De vader had het over de grote vriendschap tussen zijn zoons. "Dat is afgepakt door jou", zei hij in de richting van de verdachte die het allemaal met gebogen hoofd aanhoorde.

De man had naar eigen zeggen niet in de gaten hoe hard hij reed. "Ik voel me een kindermoordenaar, ik ben een monster. Dat zal ik altijd blijven", zei hij. "Voor de tegenpartij zal dit absoluut niets van de pijn wegnemen. Ik kan alleen maar zeggen dat het me spijt. Ik begrijp wat ik veroorzaakt heb."