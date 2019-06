Crystal meth in geheime ruimte Rotterdams pand, grootste vondst ooit in Europa

De politie heeft in een verborgen ruimte in een bedrijfspand in Rotterdam ongeveer 2500 kilo methamfetamine gevonden. De straatwaarde wordt geschat op honderden miljoenen euro's. Zo'n grote vondst is volgens de politie niet eerder gedaan in Europa.

De lading crystal meth werd vorige week gevonden bij een doorzoeking van het gebouw in Rotterdam. De agenten zagen daar in eerste instantie niets opvallends, maar constateerden wel dat de binnenmaat van de bovenverdieping kleiner was dan de buitenmaat.

Na onderzoek bleek dat over de breedte van het pand een muur was gemetseld, met daarachter een verborgen ruimte. Daarin lag een enorm aantal pakketten met crystal meth opgestapeld.