Braziliaanse oud-president Lula blijft vastzitten ondanks gelekte berichten

De Braziliaanse oud-president Lula blijft vastzitten. Zijn advocaten hadden om zijn vrijlating gevraagd omdat de rechter in zijn zaak niet onpartijdig zou zijn geweest. Vijf rechters van het Braziliaanse hooggerechtshof hebben naar het verzoek gekeken, maar het werd met een 3-2 stemming afgewezen.

Sergio Moro, de rechter die destijds over de zaak ging is tegenwoordig minister van Justitie. Privéberichten van hem zijn in handen gekomen van nieuwswebsite The Intercept. Daaruit zou blijken dat Moro als rechter heeft samengewerkt met de aanklagers om Lula achter de tralies te krijgen. Dat terwijl Sergio Moro juist bekend stond als iemand die corruptie bestreed.

Criminele organisatie

Sinds de gelekte berichten staat Moro onder grote politieke druk. Volgens hem zijn de berichten die zijn gelekt vervalst door een criminele organisatie die hem in kwaad daglicht wil stellen. Hij heeft al gezegd dat hij niet uit zichzelf opstapt. President Bolsonaro heeft zich achter hem geschaard.

Lula (73), voluit Luiz Inácio Lula da Silva, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf jaar voor corruptie en witwassen. Hij zou van een bouwbedrijf een appartement aan het strand van Sao Paulo hebben gekregen, in ruil voor opdrachten aan oliebedrijf Petrobas.

Verkiezingen

Ondanks zijn gevangenisstraf probeerde Lula vorig jaar voor de arbeiderspartij mee te doen aan de presidentsverkiezingen. Uiteindelijk werd dat door rechters verboden. Op dat moment stond hij ver voor in de peilingen.