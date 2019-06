NASA test atoomklok in de ruimte voor reizen naar Mars

Er is al van alles de ruimte in gelanceerd: voetballen, gitaren, zelfs een sportauto. Op dat lijstje kan nu ook een vliegende klok. Vanochtend werd het apparaat in een baan om de aarde gebracht. Het is niet zomaar een uurwerkje. Met de atoomklok wil NASA navigatietechnieken gaan testen voor bemande reizen ver de ruimte in, naar Mars en verder.

Hoe kan een klok helpen bij het navigeren in de ruimte? Het heeft te maken met de manier waarop vluchtleiders de positie van een ruimteschip bepalen. Dat doen ze door een signaal naar het schip te sturen dat vervolgens weer terugkomt naar de aarde. Uit de tijd die het signaal over de heen- en terugreis doet, is af te leiden hoe ver weg het ruimtevaartuig is.

"Het is hetzelfde concept als bij een echo", legt NASA-onderzoeker Jill Seubert uit. "Als ik voor een berg sta te roepen, dan geldt dat hoe langer het duurt voordat de echo terugkomt, hoe verder de berg is."

Star Trek

Maar die echo-techniek is nogal traag en omslachtig. Zelfs met de snelheid van het licht kan een signaal naar Mars en weer terug er wel 40 minuten over doen. Onhandig voor ruimtevaartuigen die soms met tienduizenden kilometers per uur door het zwerk suizen. Maar er is nog geen alternatief.

De atoomklok moet daar verandering in brengen. Een ruimtevaartuig met zo'n klok aan boord moet nog steeds een signaal van de aarde krijgen. Maar daarna kan het schip alles zelf. Het kan met de klok zelf berekenen hoe lang het signaal erover heeft gedaan. En met die gegevens kunnen astronauten het straks hun positie en traject bepalen. Plot a course, net als in Star Trek.

In dit filmpje legt NASA uit het werkt: