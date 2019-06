Hoofd grenspolitie VS stapt op net nu kinderschandaal bekend is

Het hoofd van de Amerikaanse douane en grenspolitie, John Sanders, stapt na een paar maanden al op. Hij heeft niet bekendgemaakt waarom. Sanders leidde de organisatie sinds die op last van president Trump was gereorganiseerd.

Sanders' vertrek komt net nu er een schandaal bekend is geworden over 250 migrantenkinderen die in Texas onder erbarmelijke omstandigheden werden vastgehouden. De oudere kinderen moesten zorgen voor baby's en peuters, zeiden advocaten die de opvang van de grenspolitie in El Paso hadden bezocht. Ook maakten ze melding van hongerige en ontroostbare kinderen.

Het was niet de eerste keer dat de grenspolitie in opspraak kwam door de manier waarop illegale migranten en hun kinderen worden vastgezet. Kinderen worden van ouders gescheiden en vorige week doken beelden op waarop te zien is dat kinderen in kooien worden opgesloten.

Problemen beu

Het stoppen van illegale migratie is een topprioriteit van president Trump. De grenspolitie heeft daarin een sleutelrol, maar kan de toestroom aan de grens met Mexico niet aan.

Bronnen zeiden tegen The Wall Street Journal dat Sanders en ook andere leidinggevenden de kritiek en de problemen beu zijn.