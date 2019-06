Porsche trekt 337.000 auto's terug vanwege parkeerprobleem

Sportwagenfabrikant Porsche roept wereldwijd zo'n 337.000 auto's terug omdat zij mogelijk wegrollen terwijl de auto staat geparkeerd. Het gaat om de modellen Cayenne en Panamera. Zij kampen met problemen met hun automatische versnellingsbak.

De Duitse autofabrikant zegt volgens het Duitse persbureau DPA dat van de bijna 340.000 auto's zo'n 100.000 voertuigen zich op Amerikaanse grond bevinden en zo'n 25.000 in Duitsland. Sommige modellen zouden dateren uit 2002.

Het gaat om een mogelijk defect in de verbinding tussen de keuzehendel en de transmissie, wat ertoe kan leiden dat de geselecteerde versnelling niet goed wordt geplaatst.

Porsche Nederland zegt niet te weten of de terugroepactie ook over auto's in Nederland gaat.