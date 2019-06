Inwoners Den Dolder willen dat psychiatrische kliniek avondklok instelt

De deur van de forensische psychiatrische kliniek van Fivoor in Den Dolder moet voortaan 's avonds en 's nachts op slot. Dat bepleit de Belangenvereniging Den Dolder in een brief aan de Tweede Kamer.

Morgen praat de vaste Kamercommissie Justitie en Veiligheid over de problemen bij de kliniek. De belangenvereniging zegt dat het voor de rust en het veiligheidsgevoel in het dorp noodzakelijk is dat de deuren van de kliniek dichtgaan tussen 21.00 en 08.00 uur. De avondklok moet volgens de inwoners ook gelden voor mensen die vrijwillig zijn opgenomen.

Reeks incidenten

Jan Scherphuis van de Belangenvereniging benadrukt tegenover RTV Utrecht dat het verzoek voor de avondklok niet alleen te maken heeft met de zaak-Anne Faber. De man die haar om het leven bracht, verbleef ook in de kliniek.

Recent waren er verschillende incidenten bij de kliniek. Begin deze maand keerde een mogelijk gewelddadige cliënt niet terug van verlof. Een ander die vrijwillig behandeld werd bij Fivoor, verliet 's nachts de kliniek om bij een lokale slijterij een ruit in te slaan en drank te stelen.

Afgelopen weekend keerde opnieuw twee patiënten niet terug van verlof. En ook vandaag is iemand niet teruggekomen van verlof. Hij is geen tbs'er, maar wordt behandeld naar aanleiding van diefstal en vernieling. De politie is naar hem op zoek.

Dagelijks rapporteren

Vanwege de recente incidenten werd de directie van Fivoor begin deze maand al op het matje geroepen door minister Dekker. Die wilde uitleg over de gebeurtenissen en de gebrekkige communicatie van de kliniek. Dekker heeft Fivoor opgedragen dagelijks verslag uit te brengen van wat zich afspeelt in de forensische kliniek.