Portretgrootmeesters Rembrandt en Velázquez voor het eerst samen te zien

Het Prado en het Rijksmuseum zijn allebei nationale musea, maar het Prado is een stuk groter en bezit kunst uit heel Europa. "De geschiedenis van een land bepaalt de collectie van het nationale museum", zegt de directeur van het Rijksmuseum. "Spanje was een wereldrijk en dat zie je terug."

Omdat Nederland ooit onderdeel was van dat rijk, is er ook veel kunst uit de Lage Landen te zien. Zo hebben ze de grootste collectie Jeroen Bosch-schilderijen. Het Rijksmuseum heeft voornamelijk kunst uit eigen land. "Het Prado wordt dan ook wel het moedermuseum genoemd", zegt Dibbits. "Ze hebben daar werkelijk alles."

Ondanks dat verschil is het volgens hem gelukt op een gelijkwaardige manier zaken te doen. "In vriendschap is het geven en nemen, we hebben natuurlijk allebei onze kroonjuwelen. Eerst ga je kijken of de werken kunnen reizen, of ze daar sterk genoeg voor zijn. Daarna ga je om de tafel om te bepalen welke werken onderdeel van de tentoonstelling gaan vormen."

De beroemde Spaanse portretten van de Habsburgse machthebbers met hun kenmerkende vooruitstekende kinnen komen niet naar Nederland. "We hebben vooral gekeken welke werken een relatie met elkaar aangaan."

'Zijn geen politici'

Volgens conservator Alejandro Vergara is het zoeken naar de overeenkomsten tussen de schilderijen, en niet naar de verschillen. Hij ontkent dat aan de tentoonstelling harde onderhandelingen vooraf gingen. "Museumdirecteuren zijn geen politici. Ik meldde me op een dag bij Taco Dibbits met een map foto's onder mijn arm. Op die foto's staan de schilderijen uit mijn museum. We legden ze op de vloer. En toen zei ik wat ik daarbij wilde - en om welke reden. Je zíet ineens Vermeer naast Velázquez en je snapt waarom die combinatie werkt."