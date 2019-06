No Surrender-oprichter Klaas Otto ontslaat advocaat in de rechtbank

No Surrender-oprichter Klaas Otto heeft in het proces tegen de motorclub in de rechtbank zijn advocaat ontslagen. De behandeling van zijn zaak kon daardoor niet doorgaan. Ook de zaak tegen de voormalige leider Henk Kuipers is uitgesteld.

De rechtbank Noord-Nederland laat weten dat het nog onduidelijk is wanneer de zaken worden hervat, alle resterende zittingsdagen zijn geschrapt. Ook laat een woordvoerder weten dat een groot deel van het dossier waarschijnlijk opnieuw wordt behandeld.

Naast Otto en Kuipers zijn er nog twee andere verdachten: Theo ten V. en de Belg Rico R. Ze worden verdacht van het leidinggeven aan een criminele organisatie.

Uitstel

De rechtszaak tegen de vier zou vorige week beginnen, maar werd toen uitgesteld. De advocaat van Kuipers, Roy van der Wal, was ziek geworden in het buitenland en kon daardoor niet op tijd terugkomen naar Nederland. Ook vandaag was hij er niet; hij is nog steeds ziek. Daarom stuurde de rechtbank Kuipers naar huis.

De advocaten van de andere verdachten vroegen de rechter toen ook om uitstel, vanwege de verwevenheid van de zaken en ook omdat Kuipers volgens hen een sleutelfiguur in het proces is. Het OM was het daar niet mee eens. Het verzoek tot uitstel werd afgewezen.

Ontslag

Halverwege de zitting rees een nieuw probleem; Klaas Otto ontsloeg plots zijn raadsman. "We hebben een vertrouwensbreuk, ik heb me niet kunnen voorbereiden op deze zaak. Ik wil een andere advocaat", zei hij. En: "Ik ben er helemaal klaar mee. Ik ken deze mensen niet, ik weet niet waar de zaak over gaat. Breng me maar weer terug naar de cel, geef me maar 120 jaar."

De officier van justitie noemde de actie van Otto op de zitting een noodsprong en meende dat hij de rechtszaak bewust probeert te frustreren. De ontslagen advocaat, Louis de Leon, zegt dat het geen doorgestoken kaart was.

"Ik heb dit niet zien aankomen. Otto heeft er helemaal geen belang bij om de zaak te vertragen. Ik denk dat hij zich door de omstandigheden gedwongen voelde dit te doen. Dat Henk Kuipers er niet bij was, is voor hem onverteerbaar."

Volgens De Leon wil Klaas Otto horen wat Kuipers te zeggen heeft om daar op te kunnen reageren. Hij verwacht dat Otto nog wel van zijn beslissing terugkomt en hem weer als advocaat kiest.

De twee overgebleven verdachten wilden ook niet verder, maar de rechtbank vond dat hun zaak verder kon worden behandeld. Dat duurde maar een uur, omdat de twee geen vragen wilden beantwoorden en de rechter niet veel anders kon dan een samenvatting van het dossier geven.

No Surrender werd eerder deze maand door de rechtbank in Assen tot een verboden organisatie verklaard.