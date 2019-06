Kabinet wil berichten over gemartelde overgedragen Afghanen onderzoeken

Het kabinet gaat onderzoeken wat er precies is gebeurd met gevangenen die Nederland in Uruzgan heeft overgedragen aan de Afghaanse veiligheidsdienst. Trouw meldde zaterdag op basis van onderzoek van het journalistencollectief Lighthouse Reports dat gevangenen zijn afgeperst en gemarteld.

De Nederlandse missie in Afghanistan duurde van 2006 tot 2010 en het toenmalige kabinet beloofde de Kamer destijds dat door Nederland gevangen genomen Afghanen zouden worden gevolgd en geregeld zouden worden bezocht.

Zorgelijke berichten

Kamerleden reageerden geschrokken op de publicatie van zaterdag. Minister Blok zei vandaag in het vragenuur in de Kamer dat ook hij het zorgelijke berichten vindt. Hij benadrukte dat bij een eerdere evaluatie geen martelingen naar voren zijn gekomen.

Blok zei verder dat volgens internationale verdragen landen in dit soort gevallen bij het overdragen van gevangenen waarborgen moeten treffen, maar dat dat niet betekent dat het overdragende land altijd verantwoordelijk is voor alles wat er gebeurt. Volgens de minister zijn de waarborgen wel degelijk waargemaakt omdat de gevangenen werden "gemonitord".

Gevangenen zelf benaderen

Maar Blok zei niet te kunnen zeggen dat er ondanks de waarborgen en bezoeken door Nederlandse diplomaten geen mensen zijn afgeperst of gemarteld. Hij beloofde de Kamer daarom de betrokken journalisten te zullen benaderen; hij zal ook de Nederlandse ambassade in Afghanistan inschakelen.

Het ministerie wil ook proberen in contact te komen met gevangenen die zeggen dat ze zijn gemarteld of afgeperst. "Ik begrijp heel goed dat Kamerleden willen weten wat er nu feitelijk is gebeurd."