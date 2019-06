Belgische post nog maar twee keer per week bezorgd

De Belgische postmarkt gaat op de schop. Vanaf maart volgend jaar komt de postbode nog maar twee keer per week langs met brieven. Alleen pakjes en dringende post, zoals rouwkaarten, worden straks dagelijks bezorgd.

Mensen die willen dat hun 'normale' brief toch de volgende werkdag aankomt, moeten een speciale postzegel kopen. Die zogenoemde prior-zegel is 5 eurocent duurder dan een normale postzegel.

Te duur

Postbedrijf Bpost neemt de maatregel omdat steeds minder brieven worden verstuurd. Het is daardoor te duur geworden om op deze manier door te gaan, zegt het bedrijf. Bpost heeft al enkele keren de postzegel-tarieven verhoogd, maar nu zijn andere maatregelen nodig.

Volgens Bpost-topman Van Gerven krijgt maar een op de twee huizen nog elke dag post. "Maar de kosten om erlangs te komen blijven, terwijl wij we er niets aan verdienen", zegt hij tegen de Belgische Radio 1.

Nederland

In Nederland wil het kabinet de markt ook hervormen om postzegels betaalbaar te houden. Het is wel de bedoeling dat brieven nog steeds vijf dagen in de week worden bezorgd.

Het kabinet wil dat bereiken door het mogelijk te maken dat PostNL het bezorgen van brieven kan uitbesteden aan andere partijen. Zo zouden in dunbevolkte gebieden bijvoorbeeld pakketbezorgers ook brieven kunnen bezorgen.

In februari werd bekend dat PostNL zijn grootste concurrent Sandd wil overnemen vanwege de problemen op de postmarkt. Toezichthouder ACM moet de overname nog goedkeuren.