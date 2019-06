Verbouwing huis van prins Harry en Meghan kost 2,4 miljoen pond

Prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle hebben voor 2,4 miljoen pond (2,7 miljoen euro) hun huis laten renoveren op kosten van de belastingbetaler, blijkt uit cijfers van het Britse koningshuis. Het stel zou de inrichting van het huis zelf hebben betaald.

De renovatie heeft zes maanden geduurd. Het paar verhuisde in april van Kensington Palace naar het nieuwe onderkomen Frogmore Cottage, ten westen van Londen. Op het landgoed stonden eerst vijf woningen, die zijn nu samengevoegd.

Het huis is grondig gerenoveerd: onder meer verwarmingssystemen, gas- en waterleidingen zijn aangepast en vervangen. Britse media zeggen dat er nu ook een luxe keuken en een yogastudio in het huis zit.

Stijging

Afgelopen jaar moesten belastingbetalers in Engeland voor alle leden van het het Britse koningshuis in totaal 67 miljoen pond (ruim 75 miljoen euro) betalen. Dit is een stijging van bijna 20 miljoen pond (22 miljoen euro), ten opzichte van vorig jaar. Een groot deel van dat bedrag werd gebruikt om Buckingham Palace in Londen en koninklijke eigendommen te onderhouden.

De financiën van het Britse koningshuis worden sinds het invoeren van de Sovereign Grant Act in 2011 elk jaar bijgehouden en gepubliceerd. De wet is bedoeld om meer inzicht te krijgen in de financiën van het koninklijk huis.

Buitensporig

In Engeland veroorzaken de financiële cijfers ophef. De anti-monarchie-groep Republic noemt de stijging buitensporig. "Het is schandalig in een tijd van bezuinigingen", zegt de leider van Republic, Graham Smith in een verklaring.