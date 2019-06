Straten staan blank in Leusden na breuk waterleiding

In Leusden staan straten blank door een lek in een waterleiding.

"Het lijkt wel een vaart voor mijn huis", zegt een bewoner tegen RTV Utrecht. Auto's moeten noodgedwongen over het fietspad rijden.

Volgens waterbedrijf Vitens gaat het om een spontane breuk in een kleine leiding. "Je ziet dat door zo'n kleine leiding al heel veel water stroomt", zegt een woordvoerder. "Maar het zal als het goed is snel weglopen via putten."

32 huishoudens hebben last van de breuk. Vitens verwacht het lek binnen een aantal uur te hebben gerepareerd.