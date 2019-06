Iran: nieuwe sancties VS betekenen einde diplomatie

Iran heeft hard uitgehaald naar de Amerikaanse regering, die gisteravond nieuwe sancties aankondigde tegen de Iraanse leider Khamenei en mensen in zijn omgeving. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Iran betekenen de maatregelen het definitieve einde van de diplomatie tussen Teheran en Washington.

"De nutteloze sancties tegen de leider van Iran en de minister van Buitenlandse Zaken sluiten het diplomatieke pad permanent", schrijft hij op Twitter.

Drone

President Trump stelde de sancties gisteravond in als reactie op het neerhalen van een Amerikaanse drone door Iran vorige week. Iran zegt dat het toestel uit de lucht werd geschoten toen het in Iraans luchtruim vloog. Volgens de Amerikanen gebeurde dat in internationaal luchtruim boven de Straat van Hormuz.

De sancties zijn vooral financieel van aard. De VS zou voor miljarden aan Iraanse tegoeden hebben bevroren.

Druk

Trump noemde de maatregelen gisteravond "een stevige, maar proportionele vergelding", maar hij sloot niet uit dat er nog andere volgen in de toekomst.

Minister Mnuchin van Financiƫn zei dat er al langer werd gewerkt aan de sancties. Ze zijn volgens hem niet alleen bedoeld als reactie op de neergehaalde drone, maar ook om te voorkomen dat Iran nucleaire wapens in handen krijgt. Door hooggeplaatste Iraniƫrs persoonlijk te raken, wil de VS zo veel mogelijk druk uitvoeren op de Iraanse commandostructuur.

Atoomakkoord

Vorig jaar trok president Trump de VS terug uit het atoomakkoord dat Iran in 2015 sloot met de VS, Rusland, China, Frankrijk, Engeland en Duitsland. Hij vond het akkoord rampzalig en voerde een pakket aan economische sancties in tegen het land.

President Trump zegt dat hij graag een nieuw akkoord wil sluiten met Iran. "Uiteindelijk willen we alle sancties opheffen en hopen we dat Iran een welvarend land wordt. Maar dan moeten ze ons wel bellen, zodat we kunnen onderhandelen over een nieuw atoomakkoord."